Катастрофа МАУ: пострадавшие страны выдвинули требования и призвали Иран сотрудничать
Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы МАУ по результатам очередного раунда переговоров с Ираном направила в Тегеран свои претензии. В эту группу входят Украина, Канада, Швеция и Британия.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
"Действия и бездействие Ирана являются нарушением международного права. Нашим государствам, их гражданам и резидентам на борту рейса PS752 был нанесен существенный и непоправимый вред в результате трагедии, и Иран должен выполнить свои обязательства по обеспечению репарации группе государств в полном объеме", - говорится в заявлении группы, которое цитирует МИД.
Страны выдвинули Ирану ряд требований. В частности, они требуют признать совершение неправомерных действий и предоставить полный отчет об обстоятельствах, которые привели к уничтожению самолета МАУ. Иран также должен принести публичные извинения, вернуть похищенные вещи жертв, а также обеспечить прозрачность уголовного расследования и предоставить справедливую компенсацию материальных и моральных убытков.
"Призываем Иран к сотрудничеству с целью определения даты официального начала переговоров по репарациям, которые мы будем проводить добросовестно", - подчеркнула группа стран.
Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины прогнозировали, что позиция Ирана по катастрофе МАУ может измениться после президентских выборов в стране. Выборы президента Ирана должны состояться в июне 2021 года.
Иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибло 176 человек.
Иран до сих пор не выполнил свои обещания в рамках расследования уничтожения самолета.