ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Иран запугивал родственников жертв крушения самолета МАУ, - правозащитники

Новина українською →
Тегеран, Пятница 28 мая 2021 08:49
Иран запугивал родственников жертв крушения самолета МАУ, - правозащитники Фото: родственников жертв крушения самолета МАУ преследовали (wikipedia.org by Mehr News Agency)
Автор: Анастасия Рокитна

Правозащитники Human Rights Watch сообщили о преследовании родственников жертв катастрофы самолета МАУ со стороны Ирана. Иранские службы безопасности прибегали к задержаниям родственников жертв авиакатастрофы, допросам и запугиваниям.

Об этом говорится в отчете Human Rights Watch.

С октября 2020 года по январь 2021 года правозащитники беседовали с 31 родственником жертв авиакатастрофы и людьми, которые знают, как иранские власти относились к членам семей погибших.

В частности, 16 родственников погибших заявили, что сотрудники иранских спецслужб угрозами заставляли их не общаться с иностранными СМИ или следили за теми, кто посещал места захоронений жертв авиакатастрофы.

Их задерживали и запугивали, сообщили правозащитники.

Напомним, суд Онтарио признал, что Иран совершил теракт, атаковав украинский самолет в январе 2020 года.

Издание NYT писало, что власти Ирана с самого начала знали причину крушения самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года. И первые три дня намеренно скрывал ее.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет, чтобы остановить эскалацию военного конфликта с США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Иран Международные авиалинии Украины
NEWS
Белый дом уведомил РФ, что США не вернутся в Договор по открытому небу
Белый дом уведомил РФ, что США не вернутся в Договор по открытому небу
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина