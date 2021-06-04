Посольство Ирана объявило о готовности Тегерана выплатить компенсации за катастрофу МАУ

Посольство Ирана на Украине заявили, что Тегеран согласен выплатить компенсацию всем сторонам, пострадавшим в результате катастрофы самолета МАУ . О механизме и путях получения компенсации объявят позже.

Об этом говорится в заявлении на сайте иранского посольства .

"Правительство Ирана ... взяло на себя гражданскую ответственность за катастрофу и заявило о готовности выплатить компенсации всем семьям погибших в одинаковом объеме, несмотря на гражданство, национальность, место проживания и пол погибших", - заявили в посольстве.

Тегеран также согласен компенсировать ущерб авиакомпании "Международные авиалинии Украины", вызванную потерей гражданского самолета, согласно действующим законодательным нормам.

"Механизм и пути получения этих компенсаций будут сообщены в скором времени", - добавили в дипломатическом представительстве.