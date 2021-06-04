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Сумма компенсаций за катастрофу МАУ в Иране не может быть односторонним решением, - МИД

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Киев, Пятница 04 июня 2021 17:42
Сумма компенсаций за катастрофу МАУ в Иране не может быть односторонним решением, - МИД Фото: в МИД прокомментировали решение Ирана о сумме компенсаций (wikipedia.org by Mehr News Agency)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Конкретная сумма компенсаций пострадавшим и погибшим в авиакатастрофе самолета МАУ под Тегераном должна не должна приниматься односторонним решением властей Ирана.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Конкретная сумма компенсаций должна стать результатом договоренности правительств всех государств, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а не односторонним решением", - сказал он.

По его словам, конечной целью усилий Украины и других пострадавших государств должны стать обеспечение справедливости в отношении жертв трагедии украинского самолета рейса PS752 и их родственников и неповторения подобного преступления в будущем.

"Безусловно, вопрос выплаты компенсаций - важный элемент этого процесса", - добавил спикер МИД.

При этом он отметил, что этом процессу должны предшествовать установление всех обстоятельств сбивания Ираном самолета и привлечения виновных к ответственности. "Только после этого можно говорить о размере денежных выплат, - подчеркнул Николенко.

"Ожидаем от Ирана добросовестного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках третьего раунда консультаций 2-3 июня в Киеве, а также предыдущих двух раундов", - резюмировал он.

Напомним, сегодня, 4 июня, посольство Ирана в Украине заявило, что Тегеран согласен выплатить компенсацию всем сторонам, пострадавшим в результате катастрофы самолета МАУ. О механизме и путях получения компенсации пообещали объявить позже.

Отметим, на этой неделе в Киеве прошел очередной раунд переговоров с Ираном по компенсациям за крушение самолета МАУ под Тегераном. По результатам переговоров Украина, Канада, Швеция и Британия выдвинули Ирану ряд требований.

Как известно, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По версии Тегерана, это произошло из-за ошибки оператора ПВО. Самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате катастрофы погибли 176 человек.

Как сообщало РБК-Украина, недавно правозащитники сообщили, что Иран якобы запугивал родственников жертв крушения самолета МАУ.

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