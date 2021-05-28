Енин: позиция Ирана по катастрофе МАУ может измениться после президентских выборов в июне
В Иране 18 июня пройдут президентские выборы. Позиция иранской стороны по расследованию крушения самолета МАУ может измениться.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии "Радио Свобода".
Он сообщил, что следующий, третий этап переговоров с Ираном запланирован на 2-3 июня.
Украина рассчитывает получить от Ирана ответы на обсужденный ранее перечень вопросов и надеется, что Ирану " есть чем поделиться"
"Если иранская сторона несколько раз подчеркивает свою готовность к переговорному процессу, то мы искренне надеемся, что им есть чем поделиться и что рассказать", - сказал Енин.
Он сообщил, что работа будет продолжаться в рамках нескольких рабочих групп: военной, правоохранительной, а также в рабочей группе с участием авиационников.
"И мы еще во время первого раунда переговоров сформировали достаточно длительный перечень вопросов. Совсем не всегда это просто, и не с такой скоростью, как бы хотелось, как нам иногда могли пообещать", - добавил Енин.
Ранее Енин заявил, что Иран до сих пор не выполнил свои обещания в рамках расследования сбития самолета Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Украина не знает ни имен подозреваемых, ни то, что им инкриминируют.
Как известно, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора пво. Украинский самолет был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибло 176 человек.