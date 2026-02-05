"Катастрофа у росіян". У Міноборони розкрили перші наслідки блокування Starlink

У росіян на фронті через блокування терміналів Starlink в останні дні виникли серйозні проблеми – ускладнене управління військами, частково зупинені штурмові дії.
Про це заявив радник глави Міноборони з технологічних напрямків Сергій Бескрестнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.
"У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії", - заявив Бескрестнов.
За його словами, в українських військах проблеми виникли лише у тих підрозділів, які оперативно не подали списки на приватні термінали Starlink, але процес реєстрації триває.
Нагадаємо, 23 січня повідомлялось, що російські війська дедалі частіше застосовують дрони зі Starlink, намагаючись обійти українську систему протиповітряної оборони.
Вже незабаром у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що Україна впроваджує режим "білого списку" - так званого Whitelist.
Ініціативу реалізовуватимуть Міноборони у взаємодії зі SpaceX. Із міркувань безпеки дозволені термінали працюватимуть у стаціонарному режимі та з обмеженням швидкості під час руху.
Згодом повідомлялось, що українські військові повинні оперативно верифікувати термінали Starlink, які використовують у цілях оборони, щоб вони продовжили працювати після блокування.
