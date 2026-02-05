"Катастрофа у россиян". В Минобороны раскрыли первые последствия блокировки Starlink

"У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия", - заявил Бескрестнов.

По его словам, в украинских войсках проблемы возникли только у тех подразделений, которые оперативно не подали списки на частные терминалы Starlink, но процесс регистрации продолжается.