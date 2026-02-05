"Катастрофа у россиян". В Минобороны раскрыли первые последствия блокировки Starlink

У россиян на фронте из-за блокировки терминалов Starlink в последние дни возникли серьезные проблемы - затруднено управление войсками, частично остановлены штурмовые действия.
Об этом заявил советник главы Минобороны по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"У противника на фронтах даже не проблема, у противника катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия", - заявил Бескрестнов.
По его словам, в украинских войсках проблемы возникли только у тех подразделений, которые оперативно не подали списки на частные терминалы Starlink, но процесс регистрации продолжается.
Напомним, 23 января сообщалось, что российские войска все чаще применяют дроны со Starlink, пытаясь обойти украинскую систему противовоздушной обороны.
Уже вскоре в Министерстве цифровой трансформации сообщили, что Украина внедряет режим "белого списка" - так называемого Whitelist.
Инициативу будут реализовывать Минобороны во взаимодействии со SpaceX. Из соображений безопасности разрешенные терминалы будут работать в стационарном режиме и с ограничением скорости во время движения.
Впоследствии сообщалось, что украинские военные должны оперативно верифицировать терминалы Starlink, которые используют в целях обороны, чтобы они продолжили работать после блокировки.
