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Катастрофа AZAL. Казахстан відправить "чорні ящики" літака до Бразилії

Фото: Казахстан відправить "чорні ящики" літака до Бразилії (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Казахстан відправить "чорні ящики" літака AZAL до Бразилії. Дані дії передбачено Чиказькою конвенцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство транспорту Казахстану.

В міністерстві наголосили, що відповідно до стандартів Додатка 13 Чиказької конвенції, держава, що проводить розслідування, забезпечує зчитування записів бортових самописців і ухвалює рішення про вибір країни для зчитування і розшифровки чорних скриньок.

Казахстан ратифікував цю конвенцію в 1992-му році і є членом Міжнародної організації цивільної авіації.

Мінтранспорту зауважили, що на підставі даного документа, а також з урахуванням  проведених консультацій з авіаційною владою Азербайджану і Росії було ухвалено рішення про направлення бортових самописців до Центру розслідування і запобігання авіаційним подіям Бразилії (CENIPA), яка також є країною виробником повітряного судна Embraer. 

Відомо, що центр (CENIPA) має необхідні технічні можливості, оснащений відповідним обладнанням та сертифікованою лабораторією для їх зчитування.

Авіакатастрофа Azerbaijan Airlines

Нагадаємо, днями у Казахстані біля міста Актау впав пасажирський літак. Сьогодні президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак був пошкоджений на території Росії та пояснив, що борт отримав пошкодження внаслідок обстрілу з землі.

У момент аварії на борту перебувало 67 осіб. Внаслідок катастрофи 38 осіб загинули, включно з пілотами.

Сьогодні указом Алієва, загиблі члени екіпажу літака отримали звання героя Азербайджану.

Зауважимо, що Росія досі не визнає, що збила літак з пасажирами, і намагається уникнути відповідальності. Детальніше про авіакатастрофу - у матеріалі РБК-Україна.

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