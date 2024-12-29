Катастрофа AZAL. Казахстан відправить "чорні ящики" літака до Бразилії

В міністерстві наголосили, що відповідно до стандартів Додатка 13 Чиказької конвенції, держава, що проводить розслідування, забезпечує зчитування записів бортових самописців і ухвалює рішення про вибір країни для зчитування і розшифровки чорних скриньок.

Казахстан ратифікував цю конвенцію в 1992-му році і є членом Міжнародної організації цивільної авіації.

Мінтранспорту зауважили, що на підставі даного документа, а також з урахуванням проведених консультацій з авіаційною владою Азербайджану і Росії було ухвалено рішення про направлення бортових самописців до Центру розслідування і запобігання авіаційним подіям Бразилії (CENIPA), яка також є країною виробником повітряного судна Embraer.

Відомо, що центр (CENIPA) має необхідні технічні можливості, оснащений відповідним обладнанням та сертифікованою лабораторією для їх зчитування.