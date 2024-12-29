Катастрофа AZAL. Літак отримав пошкодження внаслідок обстрілу з землі, - Алієв
Літак компанії Azerbaijan Airlines, який розбився у Казахстані, був пошкоджений на території Росії. Борт отримав пошкодження внаслідок обстрілу з землі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Азербайджану Ільхама Алієва, якого цитує Report.
Алієв розповів азербайджанському телебаченню про причини катастрофи літака Embraer 190, який впав у районі міста Актау у Казахстані.
Він наголосив, що остаточна версія аварії буде відома після розкриття "чорних скриньок". Але, за його словами, початкові версії також ґрунтуються на фактах.
"А факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак отримав пошкодження ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і практично втратив керування. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку", - сказав Алієв.
Президент Азербайджану також заявив, що внаслідок вогню, який був відкритий з землі, сильно постраждала хвостова частина літака.
Алієв наголосив, що Азербайджан вимагає від Росії "визнання провини, покарання винних та виплати компенсацій".
"Одним з моментів, який нас засмутив і здивував, було те, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Тобто це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання, і це, звичайно, нікому не робить честі", - заявив він.
Авіакатастрофа Azerbaijan Airlines
Нагадаємо, 25 грудня у Казахстані біля міста Актау впав пасажирський літак. Борт Embraer 190 належав компанії Azerbaijan Airlines.
У момент аварії на борту перебувало 67 осіб. Внаслідок катастрофи 38 осіб загинули, включно з пілотами.
Відомо, що літак здійснював рейс з Баку до Грозного, але не зміг сісти в Чечні. Російська ППО підбила пасажирський літак. Внаслідок чого борт долетів до Казахстану.
За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, пасажирський літак був збитий російської системою ППО "Панцир С1". Це підтверджують також аналітики та західні ЗМІ.
Росія не визнає, що збила літак з пасажирами, і намагається уникнути відповідальності. Детальніше про авіакатастрофу - у матеріалі РБК-Україна.
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