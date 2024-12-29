Катастрофа AZAL. Загиблі члени екіпажу літака отримали звання героя Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв посмертно присвоїв звання Національного героя Азербайджану членам екіпажу, що розбився в Актау. Дану відзнаку отримали пілоти та бортпровідниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Бортпровідники Зульфугар Асадов і Айдан Рагімлі, які вижили в катастрофі, отримали орден "Рашадат" ("Доблесть") вищого, першого ступеня.

Авіакатастрофа Azerbaijan Airlines

Нагадаємо, 25 грудня у Казахстані біля міста Актау впав пасажирський літак. Борт Embraer 190 належав компанії Azerbaijan Airlines.

У момент аварії на борту перебувало 67 осіб. Внаслідок катастрофи 38 осіб загинули, включно з пілотами.

Відомо, що літак здійснював рейс з Баку до Грозного, але не зміг сісти в Чечні. Російська ППО підбила пасажирський літак. Внаслідок чого борт долетів до Казахстану.

За словами керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова, пасажирський літак був збитий російської системою ППО "Панцир С1". Це підтверджують також аналітики та західні ЗМІ.

Росія не визнає, що збила літак з пасажирами, і намагається уникнути відповідальності. Детальніше про авіакатастрофу - у матеріалі РБК-Україна.

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