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Катастрофа AZAL. Казахстан отправит "черные ящики" самолета в Бразилию

Фото: Казахстан отправит "черные ящики" самолета в Бразилию (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Казахстан отправит "черные ящики" самолета AZAL в Бразилию. Данные действия предусмотрены Чикагской конвенцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.

В министерстве подчеркнули, что в соответствии со стандартами Приложения 13 Чикагской конвенции, государство, проводящее расследование, обеспечивает считывание записей бортовых самописцев и принимает решение о выборе страны для считывания и расшифровки черных ящиков.

Казахстан ратифицировал эту конвенцию в 1992-м году и является членом Международной организации гражданской авиации.

Минтранспорта заметили, что на основании данного документа, а также с учетом проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России было принято решение о направлении бортовых самописцев в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), которая также является страной производителем воздушного судна Embraer.

Известно, что центр (CENIPA) имеет необходимые технические возможности, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для их считывания.

Авиакатастрофа Azerbaijan Airlines

Напомним, на днях в Казахстане возле города Актау упал пассажирский самолет. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был поврежден на территории России и объяснил, что борт получил повреждения в результате обстрела с земли.

В момент аварии на борту находилось 67 человек. В результате катастрофы 38 человек погибли, включая пилотов.

Сегодня указом Алиева, погибшие члены экипажа самолета получили звание героя Азербайджана.

Заметим, что Россия до сих пор не признает, что сбила самолет с пассажирами, и пытается избежать ответственности. Подробнее об авиакатастрофе - в материале РБК-Украина.

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