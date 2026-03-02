ua en ru
Катар и ОАЭ пытаются убедить Трампа "найти выход" из войны с Ираном, - Bloomberg

Понедельник 02 марта 2026 20:01
Катар и ОАЭ пытаются убедить Трампа "найти выход" из войны с Ираном, - Bloomberg Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Катар и Объединенные Арабские Эмираты хотят добиться как можно скорейшего завершения войны США и Израиля с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания рассказали, что Катар и ОАЭ лоббируют союзников с целью убедить Трампа найти "путь к выходу". Две страны хотят предотвратить дальнейшую эскалацию и затяжной ценовой шок на энергетических рынках.

Как пишет Bloomberg, перспектива многонедельной региональной войны является кошмарным сценарием для союзников США в Персидском заливе, таких как ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар.

Государства Персидского залива опасаются, что хаос и прекращение авиасообщения, которые сейчас разворачиваются, могут ударить по их экономикам и отпугнуть туристов, а также иностранных инвесторов.

После начала войны QatarEnergy приостановила производство сжиженного природного газа на крупнейшем в мире экспортном объекте после военных атак, а на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Саудовской Аравии была приостановлена работа после удара беспилотников. Цены на топливо взлетели на мировых рынках, а акции обвалились.

Планы США

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что операция США против Ирана продлится не более четырех недель.

По его словам, такой срок был заложен в план сделки с самого начала.

Несмотря на ожидаемую высокую интенсивность боевых действий в течение следующего месяца, американский лидер выразил уверенность в поражении Ирана, отметив, что результаты иранских ответных ударов не стали для Вашингтона неожиданностью.

