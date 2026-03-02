ua en ru
Головна » Бізнес » Енергетика

Війна тисне на нафту та золото: як змінились ціни та що прогнозують експерти

Понеділок 02 березня 2026 09:16
UA EN RU
Війна тисне на нафту та золото: як змінились ціни та що прогнозують експерти Фото: ціни на нафту ростуть (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Світові ціни на нафту зросли на фоні продовження конфлікту на Близькому Сході. Бойові дії загрожують світовій економіці енергетичною кризою та ростом інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Що буде з цінами на АЗС в Україні через операцію в Ірані: пояснення експерта

Так, ціни на нафту марки Brent підскочили на 6,4% до 77,57 доларів за барель, хоча на певний момент вона ненадовго перевищила позначку 82,00 доларів, тоді як ціна на американську сиру нафту зросла на 6,2% до 71,17 доларів за барель.

Ціна на золото, що є безпечною гаванню, зросла на 1,6% до 5360 доларів за унцію.

Усі погляди були прикуті до Ормузької протоки, якою проходить близько п'ятої частини світового морського обсягу нафтовидобутку та 20% зрідженого природного газу.

Хоча цей життєво важливий водний шлях ще не заблоковано, місця спостереження за морськими суднами показали, що танкери скупчуються по обидва боки протоки, побоюючись нападу або не маючи змоги отримати страховку на рейс.

"Найбільш відчутним явищем, що впливає на ринки нафти, є фактична зупинка руху через Ормузьку протоку, що запобігає потраплянню на ринки 15 млн барелів сирої нафти на день", - заявив керівник відділу геополітичного аналізу Rystad Energy Хорхе Леон.

Тривале зростання цін на нафту ризикує повторним розпалом інфляційного тиску в усьому світі, а також діятиме як податок на бізнес і споживачів, що може знизити попит.

У неділю ОПЕК+ погодилася на скромне збільшення видобутку нафти на 206 тисяч барелів на день у квітні, але значна частина цієї продукції все ще має бути вивезена з Близького Сходу танкерами.

Нафтовий шок поширився на валютних ринках, головним бенефіціаром якого став долар. США є чистим експортером енергії, а казначейські облігації США все ще вважаються ліквідним притулком у часи стресу, що призвело до падіння євро на 0,2% до 1,1787 долара.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що трейдери та великі нафтові компанії почали масово призупиняти транспортування сировини через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Рішення ухвалили на тлі загострення воєнного протистояння між Іраном, Ізраїлем та США.

Зазначається, що щонайменше чотири великі компанії вирішили тимчасово зупинити рух своїх суден. Це стало реакцією на взаємні атаки в регіоні та загрози судноплавству.

Також ми писали, що біля півострова Мусандам в Омані Іран атакував танкер, який перебуває під санкціями США та ЄС за перевезення іранської нафти. Постраждали четверо членів екіпажу.

