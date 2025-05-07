У Кашмірі найпотужніші за 20 років артобстріли, США закликають до стриманості

Бойові дії між військовими Індії та Пакистану тривають без зупину.

Джавад Ахмед Парас із долини Нілум у підконтрольному Пакистану Кашмірі розповів The Guardian, що перестрілка через кордон триває без зупинок. З обох боків по блокпостах ведеться вогонь із мінометів.

"Вибухи чути в долині з моменту індійських авіаударів. Усі не сплять і дуже схвильовані. Ми не знаємо, що буде завтра. Дехто, хто збудував укриття і бункери, вже перебрався туди. За понад двадцять років ніхто не бачив таких інтенсивних обстрілів", - сказав він.

Він додав, що після авіаударів Індії, жителі перебувають у паніці.

"Ми не можемо спати цієї ночі. Ніхто не може заснути, коли ведеться мінометний обстріл, і кожен хвилюється за своє життя", - додав він.

Реакція Держдепартаменту США

Речник Держдепартаменту заявив, що їм відомо про повідомлення щодо атак на лінії контролю, однак "наразі не можуть дати жодної оцінки".

"Ситуація продовжує розвиватися, і ми уважно стежимо за подіями", - зазначили у відомстві.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що уважно стежить за ситуацією між Індією та Пакистаном.

"Я уважно стежу за ситуацією між Індією та Пакистаном. Повторюю слова президента США, сказані сьогодні раніше: "сподіваюся, що це швидко завершиться". Ми й надалі будемо підтримувати контакт з керівництвом Індії та Пакистану для мирного врегулювання", - сказав він.