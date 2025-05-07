В Кашмире самые мощные за 20 лет артобстрелы, США призывают к сдержанности

Боевые действия между военными Индии и Пакистана продолжаются без остановки.

Джавад Ахмед Парас из долины Нилум в подконтрольном Пакистану Кашмире рассказал The Guardian, что перестрелка через границу продолжается без остановок. С обеих сторон по блокпостам ведется огонь из минометов.

"Взрывы слышны в долине с момента индийских авиаударов. Все не спят и очень взволнованы. Мы не знаем, что будет завтра. Некоторые, кто построил укрытия и бункеры, уже перебрались туда. За более чем двадцать лет никто не видел таких интенсивных обстрелов", - сказал он.

Он добавил, что после авиаударов Индии, жители находятся в панике.

"Мы не можем спать этой ночью. Никто не может заснуть, когда ведется минометный обстрел, и каждый волнуется за свою жизнь", - добавил он.

Реакция Госдепартамента США

Представитель Госдепартамента заявил, что им известно о сообщениях об атаках на линии контроля, однако "пока не могут дать никакой оценки".

"Ситуация продолжает развиваться, и мы внимательно следим за событиями", - отметили в ведомстве.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что внимательно следит за ситуацией между Индией и Пакистаном.

"Я внимательно слежу за ситуацией между Индией и Пакистаном. Повторяю слова президента США, сказанные сегодня ранее: "надеюсь, что это быстро завершится". Мы и в дальнейшем будем поддерживать контакт с руководством Индии и Пакистана для мирного урегулирования", - сказал он.