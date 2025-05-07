В Кашмире самые мощные за 20 лет артобстрелы, США призывают к сдержанности

На линии контроля между подконтрольными Пакистану и Индии районами Кашмира, вспыхнули перестрелки и минометные обстрелы, которые не прекращаются ни на минуту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Боевые действия между военными Индии и Пакистана продолжаются без остановки.
Джавад Ахмед Парас из долины Нилум в подконтрольном Пакистану Кашмире рассказал The Guardian, что перестрелка через границу продолжается без остановок. С обеих сторон по блокпостам ведется огонь из минометов.
"Взрывы слышны в долине с момента индийских авиаударов. Все не спят и очень взволнованы. Мы не знаем, что будет завтра. Некоторые, кто построил укрытия и бункеры, уже перебрались туда. За более чем двадцать лет никто не видел таких интенсивных обстрелов", - сказал он.
Он добавил, что после авиаударов Индии, жители находятся в панике.
"Мы не можем спать этой ночью. Никто не может заснуть, когда ведется минометный обстрел, и каждый волнуется за свою жизнь", - добавил он.
Представитель Госдепартамента заявил, что им известно о сообщениях об атаках на линии контроля, однако "пока не могут дать никакой оценки".
"Ситуация продолжает развиваться, и мы внимательно следим за событиями", - отметили в ведомстве.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что внимательно следит за ситуацией между Индией и Пакистаном.
"Я внимательно слежу за ситуацией между Индией и Пакистаном. Повторяю слова президента США, сказанные сегодня ранее: "надеюсь, что это быстро завершится". Мы и в дальнейшем будем поддерживать контакт с руководством Индии и Пакистана для мирного урегулирования", - сказал он.
В конце апреля группа вооруженных людей напала на группу туристов в городе Пахалгам, расположенном в подконтрольной Индии части Кашмира.
В результате теракта погибли более 20 граждан Индии и один гражданин Непала. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Кашмирское сопротивление".
Индия обвинила в атаке Пакистан, но Исламабад отрицал причастность и переложил ответственность за теракт на местных жителей.
С тех пор между странами несколько недель росло напряжение и откровенная подготовка к боевым действиям.
В ночь на 7 мая по местному времени Нью-Дели, военно-воздушные силы Индии начали операцию "Синдур" в знак мести за апрельский теракт, в рамках которой ударили ракетами по территории Пакистана и подконтрольных Пакистану районов Кашмира.
В результате атаки есть погибшие и пострадавшие среди пакистанцев.
Пакистан обещает жесткий ответ на атаку Индии.
Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал обострение между странами.
Ранее Вашингтон выразил поддержку Индии после нападения боевиков 22 апреля, но представители США прямо не обвинили Пакистан.
Несколько дней назад, США призвали обе ядерные державы к сотрудничеству с целью деэскалации напряженности и достижения "ответственного решения".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.