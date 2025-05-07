"Це ганьба": Трамп відреагував на удари Індії по Пакистану

Президент США Дональд Трамп розкритикував бойові дії між Індією та Пакистаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Главу Білого дому запитали про індійські ракетні удари по території, контрольованій Пакистаном.

"Це ганьба. Ми щойно дізналися про це", - сказав він журналістам.

Трамп сказав, що "люди знали, що щось станеться, виходячи з минулого", тому що обидві сторони воювали "впродовж багатьох, багатьох десятиліть і століть".

"Я просто сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко", - додав Трамп.