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"Це ганьба": Трамп відреагував на удари Індії по Пакистану

Середа 07 травня 2025 00:41
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"Це ганьба": Трамп відреагував на удари Індії по Пакистану Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Президент США Дональд Трамп розкритикував бойові дії між Індією та Пакистаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Главу Білого дому запитали про індійські ракетні удари по території, контрольованій Пакистаном.

"Це ганьба. Ми щойно дізналися про це", - сказав він журналістам.

Трамп сказав, що "люди знали, що щось станеться, виходячи з минулого", тому що обидві сторони воювали "впродовж багатьох, багатьох десятиліть і століть".

"Я просто сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко", - додав Трамп.

Військове загострення між Індією та Пакистаном

Увечері у вівторок, 6 травня (за Києвом) і близько 02:00 ранку 7 травня за Нью-Делі, армія Індії атакувала ракетами район міста Музаффарабад, який є столицею пакистанського Кашміру.

У Міноборони країни повідомили про початок операції "Сіндур", у рамках якої завдаються удари по інфраструктурі у Пакистані та пакистанському Кашмірі.

Внаслідок обстрілів вже є вбиті та поранені.

Ісламабад закрив повітряний простір для цивільних літаків та проводить військові дії у відповідь.

Пакистан підняв у повітря власні літаки та завдає ударів у відповідь.

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