"Це ганьба": Трамп відреагував на удари Індії по Пакистану
Президент США Дональд Трамп розкритикував бойові дії між Індією та Пакистаном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Главу Білого дому запитали про індійські ракетні удари по території, контрольованій Пакистаном.
"Це ганьба. Ми щойно дізналися про це", - сказав він журналістам.
Трамп сказав, що "люди знали, що щось станеться, виходячи з минулого", тому що обидві сторони воювали "впродовж багатьох, багатьох десятиліть і століть".
"Я просто сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко", - додав Трамп.
Військове загострення між Індією та Пакистаном
Увечері у вівторок, 6 травня (за Києвом) і близько 02:00 ранку 7 травня за Нью-Делі, армія Індії атакувала ракетами район міста Музаффарабад, який є столицею пакистанського Кашміру.
У Міноборони країни повідомили про початок операції "Сіндур", у рамках якої завдаються удари по інфраструктурі у Пакистані та пакистанському Кашмірі.
Внаслідок обстрілів вже є вбиті та поранені.
Ісламабад закрив повітряний простір для цивільних літаків та проводить військові дії у відповідь.
Пакистан підняв у повітря власні літаки та завдає ударів у відповідь.
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