Пакистан обіцяє силову відповідь Індії та скликає Комітет нацбезпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави уряду в соцмережі Х та The Guardian.

Шаріф заявив, що Індія здійснила "боягузливі" напади на п'ять населених пунктів на підконтрольній Пакистану території.

"Пакистан має повне право відповісти силою на цей акт війни, нав'язаний Індією, і ми даємо силову відповідь", - написав він.

Шаріф додав, що "вся нація" підтримує збройні сили Пакистану в тому, "як боротися з ворогом".

Прем'єр також оголосив про проведення засідання комітету національної безпеки в Ісламабаді після ракетного удару Індії по контрольованій Пакистаном території.

Зустріч заплановано на 10 ранку за місцевим часом.

Удар відплати за цивільні об'єкти

Тим часом міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф підтвердив, що ракети з індійського повітряного простору були націлені щонайменше на сім об'єктів в Пакистані, зокрема щонайменше на два в адміністративно підконтрольному Пакистану Кашмірі.

Асіф заявив, що Пакистан завдасть масованого удару у відповідь на індійські атаки ще до сходу сонця.

"Ми можемо підтвердити, що щонайменше сім цивільних районів стали мішенню індійських ракет, випущених з індійського повітряного простору. Ми перебуваємо в процесі відплати. Ви побачите відповідь Пакистану до ранку", - сказав він.

Глава пакистанського Міноборони відкинув індійські заяви про те, що індійці націлилися на якусь терористичну інфраструктуру, і назвав це "варварським нападом" на мирних жителів.

"Я запрошую міжнародні та національні ЗМІ оглянути ці об'єкти, щоб переконатися, що там були терористи. Всі об'єкти, на які були спрямовані удари, були цивільними об'єктами. Індія збрехала про причетність Пакистану до інциденту в Пахалгамі. Індія знову бреше про те, що вона завдала удару по терористичній інфраструктурі", - сказав Асіф.

Незабаром після ракетних атак на території Пакистану індійські збройні сили підтвердили, що в рамках операції "Сіндур" вони завдали ударів по дев'яти об'єктах в Пакистані та окупованому Пакистаном Джамму і Кашмірі.

В індійській заяві також сказано, що метою удару була "терористична інфраструктура в Пакистані та окупованому Пакистаном Джамму і Кашмірі, звідки планувалися і спрямовувалися терористичні атаки проти Індії".

У заяві сказано, що удар завдано після "варварського" нападу, в результаті якого було вбито десятки індійців у Пахалгамі в Кашмірі.