Пакистан про жертви після атаки Індії: 8 людей загинули, десятки постраждали

Представник Збройних сил Пакистану Ахмед Шаріф Чаухдрі виступив із заявою після того, як у середу Індія завдала ударів по країні.

Водночас телеканал News18 повідомив, що під час індійської операції "Сіндур" 17 терористів ліквідували, і ще 60 - поранено.

За словами Чаудхрі, внаслідок атаки по Пакистану 8 пакистанців загинули, 35 дістали поранення, а ще двоє вважаються зниклими безвісти. Перед цим повідомлялося, що постраждалих було 25.

Що сталося

У середу вранці (за місцевим часом) Індія заявила, що почала військову операцію проти Пакистану, завдаючи ударів по "терористичній інфраструктурі" як у Пакистані, так і в контрольованому Пакистаном Кашмірі. Це призвело до серйозної ескалації напруженості між двома країнами.

"Ці кроки послідували за варварським терактом у Пахалгамі, під час якого загинули 25 індійців і один громадянин Непалу... Наші дії були цілеспрямованими, зваженими і не мали ескалаційного характеру. Жоден пакистанський військовий об'єкт не був об'єктом нападу. Індія продемонструвала значну стриманість у виборі цілей і методів страти", - йшлося в заяві Міноборони Індії, яка стосується нападу на туристів минулого місяця в Кашмірі (в частині, яка під управлінням Індії).

Також в індійській країні заявили, що загалом було атаковано дев'ять об'єктів. Пакистан же стверджує, що було атаковано п'ять об'єктів. Три з них у контрольованому Пакистаном Кашмірі і два в пакистанській провінції Пенджаб.

Чому важливий Кашмір

Кашмір є однією з найнебезпечніших гарячих точок у світі і частково контролюється Індією і Пакистаном, але обидві країни претендують на нього цілком. Два ядерні противники вели три війни за цю гірську територію.

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