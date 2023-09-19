На карту поставлено демократію: Байден пояснив висування на другий термін

Президент США Джо Байден, який збирає гроші для своєї передвиборчої кампанії, визнав стурбованість з приводу свого віку, але заявив, що балотується на другий термін, бо демократія під загрозою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Багато людей, здається, зосереджено на моєму віці. Я розумію. Повірте, я знаю краще, ніж будь-хто", - сказав 80-річний Байден своїм прихильникам на заході зі збору коштів у Нью-Йорк, де він перебуває для зустрічей зі світовими лідерами під час Генасамблеї ООН.

Байден переміг колишнього президента Дональда Трампа, республіканця, який балотувався під гаслом "Зробимо Америку знову великою" (MAGA) на виборах 2020 року і може знову зустрітися з ним наступного року. Трамп є фаворитом у боротьбі за висування у президенти від Республіканської партії у 2024 році.

Загроза з боку Трампа та Путіна

"Я балотуюся, тому що на карту поставлена демократія. І нехай не буде жодних сумнівів, Дональд Трамп і його республіканці з MAGA сповнені рішучості зруйнувати американську демократію. І я завжди захищатиму і боротимуся за нашу демократію", - сказав Байден.

Байден виступить перед Генеральною асамблеєю ООН 19 вересня і, як очікується, вимагатиме від лідерів продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією. Президент прагнув згуртувати світ, щоб протистояти президентові Росії Володимиру Путіну.

"Я не буду на боці диктаторів на зразок Путіна. Можливо, Трамп та його друзі по MAGA зможуть вклонитися, але я цього не зроблю", - сказав Байден.

В інтерв'ю, що вийшло в неділю в ефірі програми "Зустріч з пресою" на каналі NBC, Трамп зазначив, що має добрі стосунки з Путіним, але при цьому сказав, що на посаді президента він також жорстко ставився до Росії.

Нагадаємо, 25 квітня американський лідер Джо Байден офіційно оголосив, що братиме участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2024 році.

Президент України Володимир Зеленський 18 вересня прибув до США та планує зустрітися з Байденом.

Більш детально про те, чого очікувати від візиту президента України до США, у матеріалі РБК-Україна.