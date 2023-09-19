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На карту поставлена демократия: Байден пояснил выдвижение на второй срок

США, Вторник 19 сентября 2023 08:22
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На карту поставлена демократия: Байден пояснил выдвижение на второй срок Фото: Байден идет на второй срок, чтобы противостоять Трампу и Путину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент США Джо Байден, который собирает деньги для своей предвыборной кампании, признал обеспокоенность по поводу своего возраста, но заявил, что баллотируется на второй срок, потому что демократия под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Многие люди, кажется, сосредоточены на моем возрасте. Я понимаю. Поверьте, я знаю лучше, чем кто-либо", - сказал 80-летний Байден своим сторонникам на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорк, где он находится для встреч с мировыми лидерами во время Генассамблеи ООН.

Байден победил бывшего президента Дональда Трампа, республиканца, который баллотировался под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" (MAGA), на выборах 2020 года и может снова встретиться с ним в следующем году. Трамп является фаворитом в борьбе за выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году.

Угроза со стороны Трампа и Путина

"Я баллотируюсь, потому что на карту поставлена демократия. И пусть не будет никаких сомнений, Дональд Трамп и его республиканцы из MAGA полны решимости разрушить американскую демократию. И я всегда буду защищать и бороться за нашу демократию", - сказал Байден.

Байден выступит перед Генеральной ассамблеей ООН 19 сентября и, как ожидается, потребует от лидеров продолжать поддерживать Украину в войне с Россией. Президент стремился сплотить мир, чтобы противостоять президенту России Владимиру Путину.

"Я не буду на стороне диктаторов вроде Путина. Возможно, Трамп и его друзья по MAGA смогут поклониться, но я этого не сделаю", - сказал Байден.

В интервью, вышедшем в воскресенье в эфире программы "Встреча с прессой" на канале NBC, Трамп отметил, что у него хорошие отношения с Путиным, но при этом сказал, что на посту президента он также жестко относился к России.

Напомним, 25 апреля американский лидер Джо Байден официально объявил, что будет участвовать в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября прибыл в США и планирует встретиться с Байденом.

Более детально о том, чего ожидать от визита президента Украины в США, в материале РБК-Украина.

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