Зеленський прибув до США і розкрив плани візиту

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 вересня, прибув до США з робочим візитом. Він планує брати участь у низці заходів ООН і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

Він розповів, що одразу з аеропорту поїхав до українських захисників, які проходять у США реабілітацію та лікування.

"Далі - важливі та насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, ключовим принципом усіх базових міжнародних документів, у тому числі Статуту ООН, є територіальна цілісність держави. І зараз цьому документу необхідно повернути повну силу, яку зруйнувало російське вторгнення, та збільшити можливості Організації зупиняти агресію та запобігати її.

"У Вашингтоні заплановані переговори з президентом США (Джо Байденом - ред.), з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом. Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Дякую за лідерство США у підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність", - додав президент.

Зеленський вже у Нью-Йорку

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що вони з президентом та командою прибули до Нью-Йорка.

Він також анонсував чітке пропозицію для членів ООН від України.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, про візит президента України Володимира Зеленського до США стало офіційно відомо минулого тижня. Тоді це підтвердили у Білому домі та анонсували зустріч глави української держави з президентом Джо Байденом.

За даними ЗМІ, це не єдиний лідер, з яким проведе переговори Зеленський під час свого візиту до США. Також очікується і зустріч з президентом Бразилії Лулою да Сілвою.

Більш детально про те, на що чекати від візиту президента України до США, - у матеріалі РБК-Україна.