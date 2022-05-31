UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Карта войны в Украине: какая ситуация на фронте на 31 мая

Фото: опубликована карта боевых действий в Украине на 31 мая (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство обороны Великобритании показало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на сегодня, 31 мая. Российские оккупанты в Луганской области взяли Лиман и пытаются окружить Северодонецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечено в сообщении.

Судя по карте, российские оккупанты возобновили обстрел в районе Попасной, такую информацию подтверждают и в Генеральном штабе ВСУ.

При этом, оккупационные силы пытаются и дальше двигаться в Северодонецке, достигнув, как предполагают в британском Минобороны, практически центр города.

На Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку, чтобы подготовиться к новому наступлению. Также войска РФ продолжают наступление в районе Бахмута и Тошковки.

Отметим, по данным разведки Британии, захват Россией Лимана, вероятно, исходит из плана окружения Северодонецка и закрытие котла вокруг украинских сил в Луганской области. Прогресс российских войск в регионе медленный, однако определенные успехи они все же имеют.

Напомним, как утром сообщили в Луганской ОВА, часть Северодонецка уже контролируют российские войска. Оккупанты не могут продвигаться по городу, потому что там остаются украинские военные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассВеликобританияВойска РФВойна России против Украины