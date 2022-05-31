Карта войны в Украине: какая ситуация на фронте на 31 мая

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечено в сообщении.

Судя по карте, российские оккупанты возобновили обстрел в районе Попасной, такую информацию подтверждают и в Генеральном штабе ВСУ.

При этом, оккупационные силы пытаются и дальше двигаться в Северодонецке, достигнув, как предполагают в британском Минобороны, практически центр города.

На Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку, чтобы подготовиться к новому наступлению. Также войска РФ продолжают наступление в районе Бахмута и Тошковки.