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Захват Лимана показывает план России взять в кольцо ВСУ, - британская разведка

Новина українською →
Луганская область, Вторник 31 мая 2022 10:14
Захват Лимана показывает план России взять в кольцо ВСУ, - британская разведка Фото: захват Лимана показывает план России взять в кольцо ВСУ (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Захват Россией Лимана, вероятно, исходит из плана окружения Северодонецка и закрытие котла вокруг украинских сил в Луганской области. Прогресс российских войск в регионе медленный, однако определенные успехи они все же имеют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.

По данным отчета, сейчас продолжаются сильные обстрелы Луганской области, на окраинах Северодонецка, идут уличные бои.

"Политическая цель РФ, вероятно, оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Для достижения этой цели России необходимо будет достичь успеха за пределами Северодонецка, включая ключевое город Краматорск и магистральную дорогу М04 Днепр-Донецк", - говорится в сообщении.

В британской разведке отмечают, что подразделения Южного группировки войск России, вероятно, возглавляют наиболее успешное направление при поддержке Центрального группировки войск, что идет с севера.

"Прогресс медленный, но успехи сохраняются. Россия достигла локальных успехов, путем сосредоточения сил и огня на относительно небольшой территории. Но это заставляет РФ идти на риск в других местах", - добавляют в отчете.

Напомним, российские войска заняли Лиман еще в конце прошлой недели, но в Министерстве обороны говорили, что делать окончательные выводы рано, поскольку продолжались ожесточенные бои.

Как объяснял советник главы Офиса президента Алексей Арестович, таким образом российские войска пытаются "подрезать тылы" украинским силам, но пока особого продвижения на этом направлении нет.

Добавим, что уже сегодня стало известно, что часть Северодонецка уже контролируют российские войска.

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