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Российские войска уже контролируют часть Северодонецка, - Гайдай

Новина українською →
Луганская область, Вторник 31 мая 2022 09:43
Российские войска уже контролируют часть Северодонецка, - Гайдай Фото: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай (loga.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Часть Северодонецка (Луганская область) уже контролируют российские войска. Оккупанты не могут продвигаться по городу, потому что там остаются украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая во время видеообращения.

"Окружение городу не угрожает, есть возможность выхода на Лисичанск, единственное - они продвигаются в центр города. Уличные бои продолжаются", - сказал Гайдай.

По его словам, сейчас в городе остается примерно 15 тысяч гражданских.

"Рашисты собираются "зачищать" общину, бросают батальон солдат-убийц на окрестные села - Сиротино и Боровское, подтягивают туда тяжелую технику. Проще говоря - собираются мародерить и заметать следы, разрушая и убивая мирное население", - рассказал Гайдай.

Он также сообщил, что вся территория свободной Луганской области под постоянными обстрелами, враг нет успеха в Тошквке Золотом и на Лисичанском направлении.

"Трассу "Лисичанск-Бахмут" орки не контролируют, но плотно обстреливают, передвижение по ней - опасное", - добавил глава ОВА.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявил, украинские военные делают все возможное, чтобы сдержать российское наступление на Северодонецк, где ситуация является очень сложной.

Ранее стало известно, что 30 мая российские войска смогли зайти на окраины Северодонецка.

Добавим, как сообщали в Минобороны, главной целью Москвы остается установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями.

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