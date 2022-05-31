Карта війни в Україні: яка ситуація на фронті на 31 травня

"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначено в повідомленні.

Судячи з мапи, російські окупанти відновили обстріл у районі Попасної, таку інформацію підтверджують і в Генеральному штабі ЗСУ.

При цьому, окупаційні сили намагаються й далі рухатися в Сєвєродонецьку, досягнувши, як припускають в британському Міноборони, практично центру міста.

На Лиманському напрямку ворог здійснює перегрупування, аби підготуватися до нового наступу. Також війська РФ продовжують наступ у районі Бахмута і Тошківки.