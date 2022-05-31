Карта війни в Україні: яка ситуація на фронті на 31 травня

Міністерство оборони Великої Британії показало актуальну мапу бойових дій в Україні станом на сьогодні, 31 травня. Російські окупанти в Луганській області взяли Лиман і намагаються оточити Сєвєродонецьк.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Великобританії.
"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначено в повідомленні.
Судячи з мапи, російські окупанти відновили обстріл у районі Попасної, таку інформацію підтверджують і в Генеральному штабі ЗСУ.
При цьому, окупаційні сили намагаються й далі рухатися в Сєвєродонецьку, досягнувши, як припускають в британському Міноборони, практично центру міста.
На Лиманському напрямку ворог здійснює перегрупування, аби підготуватися до нового наступу. Також війська РФ продовжують наступ у районі Бахмута і Тошківки.
Зазначимо, за даними розвідки Британії, захоплення Росією Лимана, ймовірно, виходить із плану оточення Сєверодонецька та закриття котла навколо українських сил у Луганській області. Прогрес російських військ у регіоні повільний, однак певні успіхи вони все ж мають.
Нагадаємо, як вранці повідомили в Луганській ОВА, частину Сєвєродонецька вже контролюють російські війська. Окупанти не можуть просуватися містом, бо там залишаються українські військові.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.