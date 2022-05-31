Карта войны в Украине: какая ситуация на фронте на 31 мая

Фото: опубликована карта боевых действий в Украине на 31 мая (facebook.com/MinistryofDefenceUA)

Министерство обороны Великобритании показало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на сегодня, 31 мая. Российские оккупанты в Луганской области взяли Лиман и пытаются окружить Северодонецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.