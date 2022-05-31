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Карта войны в Украине: какая ситуация на фронте на 31 мая

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Луганская область, Вторник 31 мая 2022 15:49
Карта войны в Украине: какая ситуация на фронте на 31 мая Фото: опубликована карта боевых действий в Украине на 31 мая (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство обороны Великобритании показало актуальную карту боевых действий в Украине по состоянию на сегодня, 31 мая. Российские оккупанты в Луганской области взяли Лиман и пытаются окружить Северодонецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Великобритании.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", - отмечено в сообщении.

Карта войны в Украине: какая ситуация на фронте на 31 мая

Судя по карте, российские оккупанты возобновили обстрел в районе Попасной, такую информацию подтверждают и в Генеральном штабе ВСУ.

При этом, оккупационные силы пытаются и дальше двигаться в Северодонецке, достигнув, как предполагают в британском Минобороны, практически центр города.

На Лиманском направлении враг осуществляет перегруппировку, чтобы подготовиться к новому наступлению. Также войска РФ продолжают наступление в районе Бахмута и Тошковки.

Отметим, по данным разведки Британии, захват Россией Лимана, вероятно, исходит из плана окружения Северодонецка и закрытие котла вокруг украинских сил в Луганской области. Прогресс российских войск в регионе медленный, однако определенные успехи они все же имеют.

Напомним, как утром сообщили в Луганской ОВА, часть Северодонецка уже контролируют российские войска. Оккупанты не могут продвигаться по городу, потому что там остаются украинские военные.

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