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Карта війни в Україні: яка ситуація на фронті на 31 травня

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Луганська область, Вівторок 31 травня 2022 15:49
Карта війни в Україні: яка ситуація на фронті на 31 травня Фото: опублікована карта бойових дій в Україні на 31 травня (facebook.com/MinistryofDefenceUA)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство оборони Великої Британії показало актуальну мапу бойових дій в Україні станом на сьогодні, 31 травня. Російські окупанти в Луганській області взяли Лиман і намагаються оточити Сєвєродонецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Великобританії.

"Незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну триває", - зазначено в повідомленні.

Карта війни в Україні: яка ситуація на фронті на 31 травня

Судячи з мапи, російські окупанти відновили обстріл у районі Попасної, таку інформацію підтверджують і в Генеральному штабі ЗСУ.

При цьому, окупаційні сили намагаються й далі рухатися в Сєвєродонецьку, досягнувши, як припускають в британському Міноборони, практично центру міста.

На Лиманському напрямку ворог здійснює перегрупування, аби підготуватися до нового наступу. Також війська РФ продовжують наступ у районі Бахмута і Тошківки.

Зазначимо, за даними розвідки Британії, захоплення Росією Лимана, ймовірно, виходить із плану оточення Сєверодонецька та закриття котла навколо українських сил у Луганській області. Прогрес російських військ у регіоні повільний, однак певні успіхи вони все ж мають.

Нагадаємо, як вранці повідомили в Луганській ОВА, частину Сєвєродонецька вже контролюють російські війська. Окупанти не можуть просуватися містом, бо там залишаються українські військові.

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