Карта війни в Україні: яка ситуація на фронті на 31 травня

Фото: опублікована карта бойових дій в Україні на 31 травня (facebook.com/MinistryofDefenceUA)

Міністерство оборони Великої Британії показало актуальну мапу бойових дій в Україні станом на сьогодні, 31 травня. Російські окупанти в Луганській області взяли Лиман і намагаються оточити Сєвєродонецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Великобританії.