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Карта войны в Украине на 17 августа: где ведутся бои

Новина українською →
Украина, Среда 17 августа 2022 13:58
Карта войны в Украине на 17 августа: где ведутся бои Фото: опубликована карта войны в Украине на 17 августа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают вести наступления по нескольким направлениям. При этом наши защитники удерживают оборону и отбивают атаки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты Liveuamap.

Карта войны в Украине на 17 августа: где ведутся бои

Так, на Славянском враг провел дистанционное минирование местности возле Долгенького, а в районе Богородичного оккупанты пытались вести наступательный бой, однако безуспешно. Бои идут недалеко от Мазановки и Новодмитровки.

Тем временем на Краматорском направлении вблизи Спорного россияне попытались пойти в наступление, но понесли потери и отступили.

Карта войны в Украине на 17 августа: где ведутся бои

Кроме того, на Бахмутском направлении враг вел наступательные и штурмовые действия недалеко от Зализного, Шумов и Зайцевого, но безрезультатно, а в районе Соледара и неподалеку Бахмута бои продолжаются.

Вместе с тем на Донбассе российские войска пытаются штурмовать в районе Опытного, бои продолжаются, а также противник хотел вести наступательные бои в районе населенного пункта Шевченково, где его отвергли. Идут бои у Новомихайловки.

Что касается Харьковского направления, то там российские оккупанты ведут наступление недалеко от Лебяжьего и Базалиевки.

Карта войны в Украине на 17 августа: где ведутся бои

При этом на Запорожском направлении ситуация за последнее время не претерпела существенных изменений. Враг основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей.

Напомним, сегодня сообщалось, что украинские бойцы ударили с HIMARS по позиции россиян в Новой Каховке.

Тем временем стало известно, что ВСУ строят на севере страны непроходимую оборону. Наибольшее внимание сосредоточено на позициях, которые находятся ближе к границе.

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