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Карта війни в Україні на 17 серпня: де ведуться бої

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Україна, Середа 17 серпня 2022 13:58
Карта війни в Україні на 17 серпня: де ведуться бої Фото: опублікована карта війни в Україні на 17 серпня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська продовжують вести наступи на декількох напрямках. При цьому наші захисники тримають оборону та відбивають атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Liveuamap.

Карта війни в Україні на 17 серпня: де ведуться бої

Так, на Слов’янському ворог провів дистанційне мінування місцевості біля Довгенького, а в районі Богородичного окупанти намагалися вести наступальний бій, проте безуспішно. Бої йдуть неподалік Мазанівки та Новодмитрівки.

Тим часом на Краматорському напрямку поблизу Спірного росіяни спробували піти в наступ, але зазнали втрат та відступили.

Карта війни в Україні на 17 серпня: де ведуться бої

Крім того, на Бахмутському напрямку ворог вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого, але безрезультатно, а в районі Соледара та неподалік Бахмуту бої продовжуються.

Разом з тим на Донбасі російські війська намагаються штурмувати у районі Опитного, бої тривають, а також противник хотів вести наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, де його відкинули. Йдуть бої біля Новомихайлівки.

Карта війни в Україні на 17 серпня: де ведуться бої

Щодо Харківського напрямку, то там російські окупанти ведуть наступ неподалік Леб’яжого та Базаліївки.

При цьому на Запорізькому напрямку ситуація за останній час не зазнала суттєвих змін. Ворог основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що українські бійці вдарили з HIMARS по позиції росіян у Новій Каховці.

Тим часом стало відомо, що ЗСУ будують на півночі країни непрохідну оборону. Найбільша увага зосереджена на позиціях, які найближче знаходяться до кордону.

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