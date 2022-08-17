ВСУ ударили из HIMARS по позиции россиян в Новой Каховке: фото и видео

Украинские военные ударили по позиции российских военных во временно оккупированной Новой Каховке. Для этого ВСУ использовали ракетные системы HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram журналиста Дениса Казанского.

По словам Казанского, в результате удара по позиции врага в Новой Каховке удалось ликвидировать 12 россиян.

"Результат работы HIMARS по расположению российских оккупантов", - написал он, показав видео последствий.

Напомним, ранее стало известно о том, что уже в ближайшее время общее число систем HIMARS в Украине достигнет 22 единиц.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что для контрнаступления нужно получить около 100 систем HIMARS.

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