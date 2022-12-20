Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронтах

За даними карти, активні бойові дії продовжуються на фронті у Донецькій та Луганській областях. Росіяни намагаються наступати на трьох напрямках - у районі Бахмута, Кремінної та Сватового.

При цьому найзапекліші бої проходять у районі Бахмуту. Загарбники намагаються прорвати українську оборони та оточити місто, але успіхів не мають. Тим часом українським військовим залишилося декілька кілометрів до Кремінної. Проте просування йде повільно через щільну замінованість території.

Тим часом у Херсонській та Запорізькій областях українські захисники продовжують завдавати ударів по тилових позиціях противника.