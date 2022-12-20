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Карта войны в Украине от британской разведки: что происходит на фронтах

Фото: разведка Британии показала актуальную карту боев в Украине (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты продолжают попытки прорыва на востоке Украины. Тем временем украинские военные уверенно отстаивают свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

По данным карты, активные боевые действия продолжаются на фронте в Донецкой и Луганской областях. Россияне пытаются наступать на трех направлениях - в районе Бахмута, Кременной и Сватового.

При этом самые жестокие бои проходят в районе Бахмута. Захватчики пытаются прорвать украинскую оборону и окружить город, но успехов не достигают. Тем временем украинским военным осталось несколько километров до Кременной. Однако продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории.

Тем временем в Херсонской и Запорожской областях украинские защитники продолжают наносить удары по тыловым позициям противника.

Тем временем РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский посещал Бахмут.

При этом Бахмутское направление является одним из самых горячих на всей линии фронта. Россияне ежедневно ведут обстрелы и терпят безумные потери в своей жажде захватить Бахмут.

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