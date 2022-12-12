У ЗСУ розповіли, як росіяни намагаються прорвати оборону під Бахмутом

Російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Вони змінили тактику наступу на Донеччині - створюють штурмові загони та групи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в інтерв'ю ТСН .

"Головне завдання, яке росіяни, на жаль, серйозно виконують - дещо знесилюють нашу оборону. Вони сподіваються, що вони дійдуть до критичної точки, коли буде виснажена наша оборона і зможуть знайти там прогалину і прорвати цю борону. Проте ми також посилюємо спостережні функції, ми удосконалюємо систему вогню по таких маневренних групах і вони вже це відчули останніми днями", - сказав Череватий.

За його словами, створення штурмових груп росіянами це вимушений крок, тому що окупанти зазнавали колосальних втрат. Для цього окупанти вивчали тактику українських військових під час оборони Київської області.

"Вони бачили, що їхня ротна батальйонно-тактична побудова не дає їм зовсім ніякого успіху, лише знищується техніка ти гинуть люди. У тому числі вони вивчали наш успіх під час оборони Київської області. Ми давно діємо малими групами, застосовуємо різні асиметричні атаки, щоб постійно тримати ворога у неспокої. Щоб він постійно очікував удару. Тому вони десь перейняли нашу практику, поділили батальйони", - додав речник.

Він зазначив, що росіяни створили загони, по чисельності співмірні з батальйонами. Тобто штурмовий загін поділений на групи та підгрупи.

"Але головним є те, що їм і надалі абсолютно не жаль особового складу. 80% всіх цих штурмових підрозділів - це колишні в'язні, їх кидають в атаку група за групою. Вони знищуються, знов іде нова група", - сказав Череватий.