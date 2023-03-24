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Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

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П'ятниця 24 березня 2023 12:57
Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті Фото: британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові продовжують тримати оборону та відбивати російські атаки на Сході. Тим часом Бахмутський напрямок залишається найзапеклішою ділянкою фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Російські війська продовжили атаки на Бахмут та його околиці. У місті постійно ведуться позиційні бої, та українські захисники відбивають ворожі штурми. До того ж, окупанти атакують українські позиції біля Авдіївки.

Карта бойових дій в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронті

Загарбники також проводили атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.

Тим часом українські бійці продовжують завдавати ударів по позиціях росіян на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Наші сили також мають перевагу у Запорізькій області, де окупанти вимушені оборонятися.

Нагадаємо, у Силах оборони повідомляли, що біля Авдіївки точаться запеклі бої, але росіяни панікують через можливий наступ ЗСУ.

Так, загарбники постійно намагаються штурмувати в районах Авдіївки та Мар‘їнки, проте наші захисники тримають оборону.

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