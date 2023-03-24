Карта боевых действий в Украине от британской разведки: что происходит на фронте
Украинские военные продолжают оборонять и отбивать российские атаки на Востоке. Между тем, Бахмутское направление остается самым ожесточенным участком фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.
Российские войска продолжили атаки на Бахмут и его окрестности. В городе постоянно ведутся позиционные бои и украинские защитники отбивают вражеские штурмы. К тому же оккупанты атакуют украинские позиции возле Авдеевки.
Захватчики также проводили атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.
Тем временем украинские бойцы продолжают наносить удары по позициям россиян на левом берегу Днепра в Херсонской области. У наших сил также есть преимущество в Запорожской области, где оккупанты вынуждены обороняться.
Напомним, в Силах обороны сообщали, что возле Авдеевки идут ожесточенные бои, но россияне паникуют из-за возможного наступления ВСУ.
Так, захватчики постоянно пытаются штурмовать в районах Авдеевки и Марьинки, однако наши защитники держат оборону.
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