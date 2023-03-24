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Сили оборони про ситуацію в Авдіївці: ворог відчуває паніку та брак техніки

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Авдіївка, П'ятниця 24 березня 2023 10:13
Сили оборони про ситуацію в Авдіївці: ворог відчуває паніку та брак техніки Фото: біля Авдіївки точаться запеклі бої (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Поблизу Авдіївки Донецької області точаться запеклі бої. Проте ворог почав відчувати паніку через можливий наступ ЗСУ, оскільки окупанти не розуміють, де він може початися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

"Відчутний уже брак техніки у ворога, боєприпасів. Відчутний дуже низький морально-психологічний стан. Дуже багато паніки, дуже бояться нашого контрнаступу. Про це свідчать перехоплення телефонних розмов", - заявив Дмитрашківський.

За його словами, ворог, аби показати свою присутність і наявність техніки, у багатьох місцях на Авдіївському напрямку розташовує "лжепозиції". На них окупанти розміщують нібито танки та іншу техніку, аби відволікти українських захисників.

Дмитрашківський зазначає, що на Авдіївському напрямку продовжуються бої. За минулу ніч було 7 атак, які наші військові відбили. Він також спростував фейк росіян про нібито захоплення населеного пункту Новобахмутівка.

Нагадаємо, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія під час наступу робить ставку на кількість ресурсу, а не на якість.

Водночас у ЗСУ зазначають, що окупанти постійно намагаються штурмувати в районах Авдіївки та Мар‘їнки, проте захисники тримають оборону.

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