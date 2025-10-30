Карпати накрив шторм: рятувальники пояснили, що коїться на високогір’ї (фото)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україну йде потепління - температура повітря в деяких областях (місцями) може досягати +20 градусів за Цельсієм.

В Українському гідрометеорологічному центрі пояснили також, якою може бути погода в листопаді.

Крім того, експерти УкрГМЦ повідомили, коли на Дніпрі та водосховищах може з'явитись перший лід.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.