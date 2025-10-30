Карпаты накрыл шторм: спасатели объяснили, что творится на высокогорье (фото)

Сегодня утром высокогорье Карпат накрыл шторм. Порывы ветра там - сильные и опасные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.
Согласно информации спасателей, по состоянию на 08:40 30 октября 2025 года погода на горе Поп Иван Черногорский была облачной.
"Внимание! Шторм!", - подчеркнули специалисты.
Речь идет о сильном юго-западном ветре со скоростью 22-24 м/с. При этом его порывы достигают 29 м/с.
Сообщается также, что температура воздуха утром была на уровне -1°C.
Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 30 октября погода в городе Ивано-Франковск и по области ожидается с переменной облачностью.
Местами - небольшой дождь. В горах - с мокрым снегом.
Температура воздуха днем ожидается такая:
"Медико-метеорологические условия 2 типа. Видимость на автодорогах хорошая", - отметили специалисты.
При этом граждан предупредили об опасном метеорологическом явлении в течение суток - порывах западного ветра до 15-20 м/с.
"І уровень опасности, желтый", - уточнили эксперты.
