Ситуація на високогір'ї Карпат зранку 17 листопада

Згідно з повідомленням гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook, станом на 8 годину ранку вівторка, 17 листопада 2026 року, на горі Піп Іван спостерігалось погіршення погодних умов.

Там було хмарно й туманно.

Через високу вологість відбувалось обледеніння поверхонь.

Вітер спостерігався західний, зі швидкістю 22 метри за секунду.

Температуру повітря фіксували на рівні -5°С (морозу).

Виходячи з оприлюдненого рятувальниками фото, на високогір'ї також випала невелика кількість снігу.

Ситуація на горі Піп Іван зранку 17 листопада 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Про що просять туристів і любителів гір у ДСНС

Прес-служба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області у Facebook підтвердила, що на високогір'ї Карпат спостерігається "ускладнення погодних умов".

Наголошується, що це становить серйозну небезпеку для перебування на високогір'ї туристів і любителів гірських мандрівок.

"Сильний вітер, обмежена видимість, низька температура та обледеніння значно ускладнюють пересування", - пояснили у ДСНС.

Зазначається, що така синоптична ситуація може призвести до:

втрати орієнтування;

переохолодження;

травмування.

Просто зараз, за даними ДСНС, на Прикарпатті тривають пошуки чоловіка, який заблукав у горах.

З огляду на все вищесказане, рятувальники наполегливо рекомендують:

утриматися від виходів у високогір'я - до покращення погодних умов;

не вирушати у туристичні походи за несприятливого прогнозу;

стежити за прогнозами погоди та повідомленнями рятувальників.

У разі виникнення надзвичайної ситуації - необхідно телефонувати за номером 101.

"Бережіть себе та своїх близьких! Не ризикуйте життям заради сходження на вершину, адже безпека - понад усе", - підсумували у ДСНС.

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Яку погоду в регіоні прогнозують синоптики пізніше

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода в регіоні впродовж 17 листопада очікується хмарна, з проясненнями.

Ймовірний помірний дощ. У горах - з мокрим снігом.

Вітер - південний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень вівторка може бути така:

по місту Івано-Франківськ +9...+11°С;

по Івано-Франківській області +6...+11°С;

на високогір'ї - впродовж доби - від -2°С (морозу) до +3°С (тепла).

Крім того, згідно з попередженням про небезпечне метеорологічне явище, у першій половині дня 17 листопада по місту Івано-Франківську та області - туман (видимість 100-500 м).

"1 рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Уточнюється, що найближчими днями на погоду Прикарпаття в цілому будуть впливати атмосферні фронти.

"Тому очікується хмарна та дощова погода", - підсумували в обласному центрі з гідрометеорології.