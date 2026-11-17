Ситуация на высокогорье Карпат утром 17 ноября

Согласно сообщению горных спасателей Прикарпатья в Facebook, по состоянию на 8 часов утра вторника, 17 ноября 2026 года, на горе Поп Иван наблюдалось ухудшение погодных условий.

Там было облачно и туманно.

Из-за высокой влажности происходило обледенение поверхностей.

Ветер наблюдался западный, со скоростью 22 метра в секунду.

Температуру воздуха фиксировали на уровне -5°С (мороза).

Исходя из обнародованного спасателями фото, на высокогорье также выпало небольшое количество снега.

Ситуация на горе Поп Иван утром 17 ноября 2026 года (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

О чем просят туристов и любителей гор в ГСЧС

Пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области в Facebook подтвердила, что на высокогорье Карпат наблюдается "осложнение погодных условий".

Отмечается, что это представляет серьезную опасность для пребывания на высокогорье туристов и любителей горных путешествий.

"Сильный ветер, ограниченная видимость, низкая температура и обледенение значительно усложняют передвижение", - объяснили в ГСЧС.

Отмечается, что такая синоптическая ситуация может привести:

к потере ориентирования;

к переохлаждению;

к травмированию.

Прямо сейчас, по данным ГСЧС, на Прикарпатье продолжаются поиски мужчины, который заблудился в горах.

Учитывая все вышесказанное, спасатели настоятельно рекомендуют:

воздержаться от выходов в высокогорье - до улучшения погодных условий;

не отправляться в туристические походы при неблагоприятном прогнозе;

следить за прогнозами погоды и сообщениями спасателей.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации - необходимо звонить по номеру 101.

"Берегите себя и своих близких! Не рискуйте жизнью ради восхождения на вершину, ведь безопасность - превыше всего", - подытожили в ГСЧС.

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Какую погоду в регионе прогнозируют синоптики позже

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, погода в регионе в течение 17 ноября ожидается облачная, с прояснениями.

Вероятен умеренный дождь. В горах - с мокрым снегом.

Ветер - южный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха днем вторника может быть следующая:

по городу Ивано-Франковск +9...+11°С;

по Ивано-Франковской области +6...+11°С;

на высокогорье - в течение суток - от -2°С (мороза) до +3°С (тепла).

Кроме того, согласно предупреждению об опасном метеорологическом явлении, в первой половине дня 17 ноября по Ивано-Франковску и области - туман (видимость 100-500 м).

"1 уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.

Уточняется, что в ближайшие дни на погоду Прикарпатья в целом будут влиять атмосферные фронты.

"Поэтому ожидается облачная и дождливая погода", - подытожили в областном центре гидрометеорологии.