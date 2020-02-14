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В Карпатах спасли пятерых заблудившихся туристов

Новости » Общество     14.02.2020 - 15:21
В Карпатах спасли пятерых заблудившихся туристов
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В горах заблудились четверо украинцев и гражданка Литвы

Горные спасатели в районе долины Драгобрат в Карпатах нашли пятерых заблудившихся туристов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили спасатели, туристы заблудились 13 февраля во время прохождения туристическими маршрутами.

"Первое сообщение о заблудившихся в горах людях, спасателям поступило в 16:10 от гражданки Литовской Республики 1991 года рождения, которая заблудилась в районе долины Крачунеска. Во время проведения поисковых работ иностранки, а именно в 17:00, в оперативно-спасательную службу поступило очередное сообщение о заблудившихся в этой же местности еще четырех туристах 1981, 1991,1994 и 1996 рождения, среди которых - трое киевлян и полтавчанка", - сообщили в ГСЧС.

Сообщается, что туристку из Литвы нашли около 17:30, четверых украинцев - около 19:00. От медицинской помощи туристы отказались.

Спасатели призвали туристов не выходить в горы на период ухудшения погодных условий и значительной лавинной опасности.

Напомним, 13 февраля из-за снежной погоды в Карпатах и сильного ветра спасатели просили туристов воздержаться от подъема в горы. Также снеголавинная опасность сохранится и 14 февраля в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале года спасатели в Карпатах нашли двух туристов из Киева, заблудившихся при сходе с горы Говерла.

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Новости Украины КарпатыспасателитуристыДрагобрат
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