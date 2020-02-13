Спасатели в Карпатах просят не подниматься в горы из-за снега и ветра

Фото: снег в горах (facebook.com/chornogora.rescue112)

Из-за снега видимость в Карпатах ограничена

Сегодня, 13 февраля, из-за снежной погоды в Карпатах и сильного ветра спасатели просят туристов воздержаться от подъема в горы. Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Сообщается, что на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена 20 м. Ветер юго-западный 10-13 м/с, температура воздуха +11.

"Туристам стоит воздержаться от выхода в высокогорье", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики резко изменили прогноз погоды на весну в Украине. По данным сервиса Gismeteo, в начале марта ожидается от +4 до +10 днем в зависимости от региона, ночью температура будет балансировать на нуле с редкими морозами. Серьезное потепление до +16 придет уже со второй декады марта.

В пятницу, 14 февраля, в большинстве областей погода ожидается сухая и безветренная. Только в западных областях будет облачно, возможен мокрый снег и дождь. В Киеве 14 февраля без осадков, ветер южный, умеренный. Ночью от -2 до -4, днем до +5.