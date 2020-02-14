У Карпатах врятували п'ятьох туристів, що заблукали

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В горах заблукали четверо українців і громадянка Литви

Гірські рятувальники в районі полонини Драгобрат у Карпатах знайшли п'ятьох туристів, що заблукали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначили рятувальники, туристи заблукали 13 лютого під час проходження туристичними маршрутами.

"Перше повідомлення про заблукалих у горах людей, рятувальникам надійшло о 16:10 від громадянки Литовської Республіки 1991 року народження, яка заблукала в районі долини Крачунеска. Під час проведення пошукових робіт іноземки, а саме в 17:00 в оперативно-рятувальну службу поступило повідомлення про заблукалих у цій же місцевості ще чотирьох туристів 1981, 1991,1994 і 1996 народження, серед яких - троє киян і полтавчанка", - повідомили в ДСНС.

Повідомляється, що туристку з Литви знайшли близько 17:30, чотирьох українців - близько 19:00. Від медичної допомоги туристи відмовилися.

Рятувальники закликали туристів не виходити в гори на період погіршення погодних умов і значною лавинної небезпеки.

Нагадаємо, 13 лютого з-за сніжної погоди в Карпатах і сильного вітру рятувальники просили туристів утриматися від підйому в гори. сніголавинна небезпека збережеться і 14 лютого у горах Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку року у Карпатах рятувальники знайшли двох туристів з Києва, заблукали при сходженні з гори Говерла.