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В Карпатах нашли заблудившихся туристов из Киева

Новости » Происшествия     06.01.2020 - 17:05
В Карпатах нашли заблудившихся туристов из Киева
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Туристы не могли самостоятельно сойти с Говерлы

Спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Карпатах нашли двух туристов из Киева, заблудившихся при сходе с горы Говерла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Указано, что во время схода с горы Говерла туристы сошли с маршрута и потеряли ориентировку.

"5 января в 16:10 в Службу спасения поступило сообщение о том, что два человека - 1980 года и 1979 года, жители города Киев, во время схода с горы Говерла в направлении урочища Заросляк сошли с маршрута и, потеряв ориентировку, не могут самостоятельно сойти", - говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательных работ были направлены спасатели.

"В 17:45 спасатели встретили заблудившихся туристов в удовлетворительном состоянии, в оказании медицинской помощи они не нуждались", - сообщили в ГСЧС.

Так, спасатели сопроводили туристов к месту временного проживания на НСБ "Заросляк" поселка Ворохта.

Напомним, в конце января 2019 года в Раховском районе Закарпатской области трое киевлян, которые проходили туристический маршрут в районе горы Стог, попали под снежную лавину, в результате этого один из них погиб.

Как писало РБК-Украина, ГСЧС предупреждает местных жителей и туристов об опасности схода снежных лавин на рождественские праздники. Отмечено, что опасность схода лавин наблюдается в трех областях - Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской.

ГСЧС предупреждает о значительной опасности схода лавин Спасатели переведены на усиленный режим службы на время празднования Рождества
Новости Украины КарпатыГСЧСтуристы
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