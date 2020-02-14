Синоптики предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

Фото: снег в Карпатах (facebook.com/chornogora.rescue112)

Лавинная опасность сохраняется в двух областях

В горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей сегодня, 14 февраля, сохраняется снеголавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в высокогорье восточной части Закарпатской области, а также в горах Ивано-Франковской области сегодня сохранится значительная снеголавинная опасность.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Украине ожидается незначительное ухудшение погодных условий - ожидаются дожди со снегом, вместе с тем, температура воздуха прогреется до + 8. В частности, в западных областях сегодня дожди со снегом, днем ​​+2 +5, а ночью - 1-3.

Напомним, ранее сообщалось, что на выходные погода в Украине резко изменится. Так, в субботу, 15 февраля, будет холодно, а уже в воскресенье, 16 февраля, существенно потеплеет. В частности, в субботу в западных областях, кроме Закарпатской и Винницкой областей, снег с дождем, днем +​​2 + 5, а ночью -1 + 2. В центре страны тоже снег с дождем, днем ​​+3 +5, а ночью -1 + 1. Впрочем, в Полтавской и Кировоградской областях переменная облачность и без осадков. Вместе с тем, в воскресенье на западе страны днем ​​температура воздуха поднимется до +8, а ночью -1 + 1.