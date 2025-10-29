У Карпатах намело до 80 см снігу: рятувальники показали, що відбувається (фото)

Погода на високогір'ї Карпат сьогодні зранку була хмарною й морозною. Крім того, місцями насипало чимало снігу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook.
Згідно з інформацією рятувальників, станом на 09:20 29 жовтня 2025 року погода на горі Піп Іван Чорногірський була хмарною.
Видимість - дуже низька, до 30 м.
Повідомляється також, що перемети свіжого снігу на вершині місцями досягали 80 см.
Вітер на високогір'ї був зранку південно-західний, зі швидкістю 15-17 м/с.
При цьому температура повітря становила -3°C.
Варто зазначити, що гора Піп Іван (відома також як Піп Іван Чорногірський або Чорна Гора) - одна з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м).
Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора - на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
На вершині гори знаходяться руїни польської астрономо-метеорологічної обсерваторії, частково відновлені для туристичних потреб і відомі під сучасною популярною назвою "Білий Слон".
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 29 жовтня погода в місті Івано-Франківськ та по області - хмарна, з проясненнями.
Вдень місцями можливий невеликий дощ.
Вітер очікується західний, зі швидкістю 7-12 м/с. При цьому його пориви можуть сягати 15-20 м/с.
Температура повітря вдень очікується така:
"Медико-метеорологічні умови 2 типу. Видимість на автошляхах 4-6 км", - уточнили фахівці.
