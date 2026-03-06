Карні змінив думку щодо "не участі" Канади у війні проти Ірану

Під час візиту до Австралії Карні повідомив, що Канада не може виключати своєї потенційної участі у нинішньому конфлікті з Іраном.

“Категорично виключити участь неможливо. Ми підтримуватимемо наших союзників”, - відповів він на запитання про те, чи долучиться Канада до військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Як пише CNN, раніше Карні заявляв, що Оттава не братиме участь у протистоянні Ірану.

При цьому канадський прем'єр наголосив, що його країна не бере участі у “наступальних діях, які ведуть США та Ізраїль, і які були проведені без погодження з Канадою та іншими союзниками”.

“Але ми завжди захищатимемо канадців. Ми завжди захищатимемо союзників, якщо до нас звернуться”, - запевнив високопосадовець.