Карні змінив думку щодо "не участі" Канади у війні проти Ірану

08:15 06.03.2026 Пт
2 хв
Раніше канадський прем'єр Марк Карні виключав участь його країни у протистоянні Тегерану
aimg Маловічко Юлія
Фото: прем'єр Канади Марк Карні (Getty Images)

Канада не може виключати своєї потенційної участі у нинішньому збройному конфлікті США та Ізраїлю з Іраном, куди вже втягнулась низка інших країн.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час спілкування з пресою заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.

Читайте також: Канада озвучила план підтримки України зараз та після війни: чого чекати

Під час візиту до Австралії Карні повідомив, що Канада не може виключати своєї потенційної участі у нинішньому конфлікті з Іраном.

Категорично виключити участь неможливо. Ми підтримуватимемо наших союзників”, - відповів він на запитання про те, чи долучиться Канада до військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Як пише CNN, раніше Карні заявляв, що Оттава не братиме участь у протистоянні Ірану.

При цьому канадський прем'єр наголосив, що його країна не бере участі у “наступальних діях, які ведуть США та Ізраїль, і які були проведені без погодження з Канадою та іншими союзниками”.

“Але ми завжди захищатимемо канадців. Ми завжди захищатимемо союзників, якщо до нас звернуться”, - запевнив високопосадовець.

Операція "Епічна лють" та її учасники

Нагадаємо, що до операції США та Ізраїлю в Ірані під назвою "Епічна лють", що розпочалась 28 лютого, доєдналась низка країн. Через атаки Тегерану по військовим базам США і не тільки в низці держав, залученими до конфлікту опинились: Катар, Кувейт, Саудівська Аравія, Бахрейн, ОАЕ, Йорданія, Оман.

На боці Ірану воює терористичне угрупування Хезболла, яке знаходиться в Лівані, а також хусити, що в Іраку.

Серед країн, які допускають офіційно підтримку операції: Британія, Франція, Німеччина. Слід зазначити, що Італія та Іспанія вже відправили підмогу до Кіпру, куди прилетів іранський дрон та влучив у британську військову базу.

