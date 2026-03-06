RU

Карни изменил мнение относительно "неучастия" Канады в войне против Ирана

08:15 06.03.2026 Пт
2 мин
Ранее канадский премьер Марк Карни исключал участие его страны в противостоянии Тегерана
aimg Маловичко Юлия
Фото: премьер Канады Марк Карни (Getty Images)

Канада не может исключать своего потенциального участия в нынешнем вооруженном конфликте США и Израиля с Ираном, куда уже втянулся ряд других стран.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время общения с прессой заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Читайте также: Канада озвучила план поддержки Украины сейчас и после войны: чего ждать

Во время визита в Австралию Карни сообщил, что Канада не может исключать своего потенциального участия в нынешнем конфликте с Ираном.

"Категорически исключить участие невозможно. Мы будем поддерживать наших союзников", - ответил он на вопрос о том, присоединится ли Канада к военной операции США и Израиля против Ирана.

Как пишет CNN, ранее Карни заявлял, что Оттава не будет участвовать в противостоянии Ирану.

При этом канадский премьер подчеркнул, что его страна не участвует в "наступательных действиях, которые ведут США и Израиль, и которые были проведены без согласования с Канадой и другими союзниками".

"Но мы всегда будем защищать канадцев. Мы всегда будем защищать союзников, если к нам обратятся", - заверил чиновник.

Операция "Эпическая ярость" и ее участники

Напомним, что к операции США и Израиля в Иране под названием "Эпическая ярость", начавшейся 28 февраля, присоединился ряд стран. Из-за атак Тегерана по военным базам США и не только в ряде государств, вовлеченными в конфликт оказались: Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Иордания, Оман.

На стороне Ирана воюет террористическая группировка Хезболла, которая находится в Ливане, а также хуситы, что в Ираке.

Среди стран, которые допускают официально поддержку операции: Великобритания, Франция, Германия. Следует отметить, что Италия и Испания уже отправили подмогу на Кипр, куда прилетел иранский дрон и попал в британскую военную базу.

