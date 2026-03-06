Карни изменил мнение относительно "неучастия" Канады в войне против Ирана

Канада не может исключать своего потенциального участия в нынешнем вооруженном конфликте США и Израиля с Ираном, куда уже втянулся ряд других стран.
Как сообщает РБК-Украина, об этом во время общения с прессой заявил премьер-министр Канады Марк Карни.
Во время визита в Австралию Карни сообщил, что Канада не может исключать своего потенциального участия в нынешнем конфликте с Ираном.
"Категорически исключить участие невозможно. Мы будем поддерживать наших союзников", - ответил он на вопрос о том, присоединится ли Канада к военной операции США и Израиля против Ирана.
Как пишет CNN, ранее Карни заявлял, что Оттава не будет участвовать в противостоянии Ирану.
При этом канадский премьер подчеркнул, что его страна не участвует в "наступательных действиях, которые ведут США и Израиль, и которые были проведены без согласования с Канадой и другими союзниками".
"Но мы всегда будем защищать канадцев. Мы всегда будем защищать союзников, если к нам обратятся", - заверил чиновник.
Напомним, что к операции США и Израиля в Иране под названием "Эпическая ярость", начавшейся 28 февраля, присоединился ряд стран. Из-за атак Тегерана по военным базам США и не только в ряде государств, вовлеченными в конфликт оказались: Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Иордания, Оман.
На стороне Ирана воюет террористическая группировка Хезболла, которая находится в Ливане, а также хуситы, что в Ираке.
Среди стран, которые допускают официально поддержку операции: Великобритания, Франция, Германия. Следует отметить, что Италия и Испания уже отправили подмогу на Кипр, куда прилетел иранский дрон и попал в британскую военную базу.