ua en ru
Пт, 06 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Карні змінив думку щодо "не участі" Канади у війні проти Ірану

08:15 06.03.2026 Пт
2 хв
Раніше канадський прем'єр Марк Карні виключав участь його країни у протистоянні Тегерану
aimg Маловічко Юлія
Карні змінив думку щодо "не участі" Канади у війні проти Ірану Фото: прем'єр Канади Марк Карні (Getty Images)

Канада не може виключати своєї потенційної участі у нинішньому збройному конфлікті США та Ізраїлю з Іраном, куди вже втягнулась низка інших країн.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час спілкування з пресою заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.

Читайте також: Канада озвучила план підтримки України зараз та після війни: чого чекати

Під час візиту до Австралії Карні повідомив, що Канада не може виключати своєї потенційної участі у нинішньому конфлікті з Іраном.

Категорично виключити участь неможливо. Ми підтримуватимемо наших союзників”, - відповів він на запитання про те, чи долучиться Канада до військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.

Як пише CNN, раніше Карні заявляв, що Оттава не братиме участь у протистоянні Ірану.

При цьому канадський прем'єр наголосив, що його країна не бере участі у “наступальних діях, які ведуть США та Ізраїль, і які були проведені без погодження з Канадою та іншими союзниками”.

“Але ми завжди захищатимемо канадців. Ми завжди захищатимемо союзників, якщо до нас звернуться”, - запевнив високопосадовець.

Операція "Епічна лють" та її учасники

Нагадаємо, що до операції США та Ізраїлю в Ірані під назвою "Епічна лють", що розпочалась 28 лютого, доєдналась низка країн. Через атаки Тегерану по військовим базам США і не тільки в низці держав, залученими до конфлікту опинились: Катар, Кувейт, Саудівська Аравія, Бахрейн, ОАЕ, Йорданія, Оман.

На боці Ірану воює терористичне угрупування Хезболла, яке знаходиться в Лівані, а також хусити, що в Іраку.

Серед країн, які допускають офіційно підтримку операції: Британія, Франція, Німеччина. Слід зазначити, що Італія та Іспанія вже відправили підмогу до Кіпру, куди прилетів іранський дрон та влучив у британську військову базу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Канада Іран
Новини
США дозволили Індії купувати російську нафту, яка застрягла в морі: Бессент назвав причину
США дозволили Індії купувати російську нафту, яка застрягла в морі: Бессент назвав причину
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні