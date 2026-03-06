Карні змінив думку щодо "не участі" Канади у війні проти Ірану
Канада не може виключати своєї потенційної участі у нинішньому збройному конфлікті США та Ізраїлю з Іраном, куди вже втягнулась низка інших країн.
Як повідомляє РБК-Україна, про це під час спілкування з пресою заявив премʼєр-міністр Канади Марк Карні.
Під час візиту до Австралії Карні повідомив, що Канада не може виключати своєї потенційної участі у нинішньому конфлікті з Іраном.
“Категорично виключити участь неможливо. Ми підтримуватимемо наших союзників”, - відповів він на запитання про те, чи долучиться Канада до військової операції США та Ізраїлю проти Ірану.
Як пише CNN, раніше Карні заявляв, що Оттава не братиме участь у протистоянні Ірану.
При цьому канадський прем'єр наголосив, що його країна не бере участі у “наступальних діях, які ведуть США та Ізраїль, і які були проведені без погодження з Канадою та іншими союзниками”.
“Але ми завжди захищатимемо канадців. Ми завжди захищатимемо союзників, якщо до нас звернуться”, - запевнив високопосадовець.
Операція "Епічна лють" та її учасники
Нагадаємо, що до операції США та Ізраїлю в Ірані під назвою "Епічна лють", що розпочалась 28 лютого, доєдналась низка країн. Через атаки Тегерану по військовим базам США і не тільки в низці держав, залученими до конфлікту опинились: Катар, Кувейт, Саудівська Аравія, Бахрейн, ОАЕ, Йорданія, Оман.
На боці Ірану воює терористичне угрупування Хезболла, яке знаходиться в Лівані, а також хусити, що в Іраку.
Серед країн, які допускають офіційно підтримку операції: Британія, Франція, Німеччина. Слід зазначити, що Італія та Іспанія вже відправили підмогу до Кіпру, куди прилетів іранський дрон та влучив у британську військову базу.