Карни изменил мнение относительно "неучастия" Канады в войне против Ирана

Канада не может исключать своего потенциального участия в нынешнем вооруженном конфликте США и Израиля с Ираном, куда уже втянулся ряд других стран.

Как сообщает РБК-Украина , об этом во время общения с прессой заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Во время визита в Австралию Карни сообщил, что Канада не может исключать своего потенциального участия в нынешнем конфликте с Ираном.

"Категорически исключить участие невозможно. Мы будем поддерживать наших союзников", - ответил он на вопрос о том, присоединится ли Канада к военной операции США и Израиля против Ирана.

Как пишет CNN, ранее Карни заявлял, что Оттава не будет участвовать в противостоянии Ирану.

При этом канадский премьер подчеркнул, что его страна не участвует в "наступательных действиях, которые ведут США и Израиль, и которые были проведены без согласования с Канадой и другими союзниками".

"Но мы всегда будем защищать канадцев. Мы всегда будем защищать союзников, если к нам обратятся", - заверил чиновник.