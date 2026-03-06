ua en ru
Пт, 06 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Карни изменил мнение относительно "неучастия" Канады в войне против Ирана

08:15 06.03.2026 Пт
2 мин
Ранее канадский премьер Марк Карни исключал участие его страны в противостоянии Тегерана
aimg Маловичко Юлия
Карни изменил мнение относительно "неучастия" Канады в войне против Ирана Фото: премьер Канады Марк Карни (Getty Images)

Канада не может исключать своего потенциального участия в нынешнем вооруженном конфликте США и Израиля с Ираном, куда уже втянулся ряд других стран.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время общения с прессой заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

Читайте также: Канада озвучила план поддержки Украины сейчас и после войны: чего ждать

Во время визита в Австралию Карни сообщил, что Канада не может исключать своего потенциального участия в нынешнем конфликте с Ираном.

"Категорически исключить участие невозможно. Мы будем поддерживать наших союзников", - ответил он на вопрос о том, присоединится ли Канада к военной операции США и Израиля против Ирана.

Как пишет CNN, ранее Карни заявлял, что Оттава не будет участвовать в противостоянии Ирану.

При этом канадский премьер подчеркнул, что его страна не участвует в "наступательных действиях, которые ведут США и Израиль, и которые были проведены без согласования с Канадой и другими союзниками".

"Но мы всегда будем защищать канадцев. Мы всегда будем защищать союзников, если к нам обратятся", - заверил чиновник.

Операция "Эпическая ярость" и ее участники

Напомним, что к операции США и Израиля в Иране под названием "Эпическая ярость", начавшейся 28 февраля, присоединился ряд стран. Из-за атак Тегерана по военным базам США и не только в ряде государств, вовлеченными в конфликт оказались: Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Иордания, Оман.

На стороне Ирана воюет террористическая группировка Хезболла, которая находится в Ливане, а также хуситы, что в Ираке.

Среди стран, которые допускают официально поддержку операции: Великобритания, Франция, Германия. Следует отметить, что Италия и Испания уже отправили подмогу на Кипр, куда прилетел иранский дрон и попал в британскую военную базу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Канада Иран
Новости
США разрешили Индии покупать российскую нефть, которая застряла в море: Бессент назвал причину
США разрешили Индии покупать российскую нефть, которая застряла в море: Бессент назвал причину
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине